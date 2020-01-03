مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

مباشر: انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار58 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول في عام ليصل إلى 3192 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 60 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 484 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقابل نفس الوقت من عام 2018.

وبحلول الساعة 3:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.