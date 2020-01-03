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سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد

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سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد لمستوى قياسي جديد بعد تجاوز معدل تسليم السيارات تقديرات المحللين.

وكشفت الشركة الأمريكية عن معدل تسليم  قياسي للسيارات بلغ 112 ألف سيارة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتوقعات عند 106 ألف سيارة.

وفي إجمالي 2019، ارتفع معدل تسليم سيارات "تسلا" بنحو 50 بالمائة إلى 367.500 ألف سيارة مقارنة مع العام السابق له.

فيما كشفت "تسلا" أنها أنتجت 104.8 ألف سيارة خلال الربع الرابع من الماضي.

وكان تقرير صحفي ذكر أن الشركة الأمريكية ستبدأ في تسليم الدفعة الثانية للسيارات "موديل 3" المصنعة في الصين يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 4.5 بالمائة إلى مستوى 449.49 دولار بعد أن سجل مستوى 454 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى على الإطلاق.

وتأتي مكاسب سهم "تسلا" لتخالف الاتجاه الهابط للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

مباشر (اقتصاد)

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