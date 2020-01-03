ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر الماضي، مع زيادة الإنفاق على الإنشاءات العامة والخاصة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.324 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة سينمو بنسبة 0.4 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى أساس سنوي، فإن الإنفاق الأمريكي على قطاع البناء ارتفع بنحو 4.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2018.

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بلغ الإنفاق على البناء 1.201 مليار دولار، وهي أقل بنسبة 0.8 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الإنشاءات الخاصة ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الشهر السابق له بعد التعديل ليصل إلى 985.5 مليار دولار.

كما شهد مؤشر الإنشاءات العامة زيادة 0.9 بالمائة خلال الفترة المقارنة على أساس شهري، ليرتفع إلى 338.6 مليار دولار.

وبحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 96.850.