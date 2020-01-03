تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر

مباشر: تسارع التضخم في تركيا قرب 12 بالمائة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يقلص المساحة أمام مزيد من خفض معدلات الفائدة في عام 2020.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط ارتفع بنسبة 11.84 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 10.56 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في تركيا سوف يرتفع إلى 11.56 بالمائة خلال الشهر الأخير من الشهر الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم 0.74 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول مقابل انكماش الأسعار في الفترة المماثلة من عام 2018 بنحو 0.4 بالمائة.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في تركيا 0.49 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وجاءت قراءات التضخم في تركيا أقل من المتوقع في العام الماضي بشكل عام، مما شجع البنك المركزي على خفض معدل الفائدة إلى 12 بالمائة بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع 24 بالمائة كانت تقف عندها في يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن أسعار الاتصالات سجل أدنى زيادة سنوية بنسبة 3.16 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكاليف المشروبات الكحولية والتبغ بنحو 43.1 بالمائة كما سجل التعليم زيادة بنسبة 14.4 بالمائة.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.69 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري وبنحو 7.36 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.3 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 5.9771 ليرة.