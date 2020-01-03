النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009

مباشر: عمق النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكماشه لأدنى مستوى في 10 سنوات ونصف خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي في بيان اليوم الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة ليسجل 47.2 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران لعام 2009، مقابل 48.1 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي الأمريكي سوف يصل إلى 49 نقطة في نفس الفترة.

ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في النشاط.

وأظهرت البيانات انكماش قوي لمؤشر الإنتاج إلى 43.2 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 49.1 نقطة في الشهر السابق له.

كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 46.8 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 47.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفض مؤشر تشغيل العمالة أيضاً ليسجل 45.1 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهبوط 1.5 نقطة عن الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 96.902.