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ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

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مباشر- أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الإيراني "قاسم سليماني" كان يجب قتله قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أنه المسؤول عن قتل الآلاف من الأمريكيين والإيرانيين كذلك.

واستهدفت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري "سليماني".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب بجروح بالغة الآلاف من الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم".

وتابع ترامب بأن "سليماني" كان مسؤولاً بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير من المتظاهرين الذين تم قتلهم في إيران نفسها، ولكن طهران لم تكن قادرة على الاعتراف بذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الشعب الإيراني لا يشعر بالحزن تقريباً على مقتل قاسم سليماني كما يريد أن يصور النظام في طهران للعالم.

وأكد ترامب أنه كان يجب التخلص من "سليماني" قبل سنوات عديدة مضت.

وفي تغريدة سابقة اليوم، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تربح أبداً أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات.

مباشر (اقتصاد)

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