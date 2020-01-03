السوق السعودي يرتفع 0.5% في أسبوع..و"الطاقة" يتراجع بالقيمة السوقية

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، على ارتفاع 0.53 في المئة تعادل 43.87 نقطة، بنهاية الأسبوع المنتهي في 2 يناير /كانون الأول الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأغلق المؤشر عند مستوى 8397.01 نقطة، مقارنة بالإغلاق السابق عند 8353.14 نقطة.

وخالفت القيمة السوقية اتجاه المؤشر لتتراجع بنسبة 0.38 في المئة، تعادل 34.65 مليار ريال (9.24 مليار دولار)، لتصل بنهاية الأسبوع إلى 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار)، مقابل 9.04 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار) بنهاية الأسبوع السابق.

جاء تراجع القيمة السوقية متأثراً بهبوط قطاع الطاقة الأعلى في الوزن النسبي للقيمة السوقية بعد إدراج أرامكو السعودية.

وتراجعت 4 قطاعات بينها قطاعي الطاقة والبنوك الرئيسيين بنسبة 0.44 في المئة، و0.29 في المئة على التوالي.

وارتفع 17 قطاعاً بنهاية الأسبوع تصدرها الإعلام بنسبة 8.04 في المئة، تلاه النقل 4.6 في المئة.

وارتفع قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية القياديين بنسبة 1.45 في المئة، و0.67 في المئة على التوالي.

وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 11.7 في المئة لتسجل 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقابل 21.88 مليار ريال (5.84 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيمة التداول 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) خلال الأسبوع، مقابل 4.37 مليار ريال (1.17 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي كميات التداول خلال الأسبوع نحو 803 مليون سهم، مقابل 972 مليون سهم في الأسبوع السابق له، بتراجع 17.3 في المئة.

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