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"داو جونز" يتراجع 220 نقطة في المستهل مع التوترات السياسية

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"داو جونز" يتراجع 220 نقطة في المستهل مع التوترات السياسية "داو جونز" يتراجع 220 نقطة في المستهل مع التوترات السياسية

مباشر: شهدت الأسهم الأمريكية هبوطاً قوياُ لتفقد مستوياتها القياسية في مستهل جلسة اليوم الجمعة، مع خسائر تقارب 220 نقطة لمؤشر "داو جونز" على خلفية تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وغلبت الخسائر على قطاعات البورصة أمريكية، بينما ارتفعت أسهم قطاع النفط بنحو 1 بالمائة على خلفية صعود الخام بأكثر من 4 بالمائة خلال الجلسة.

وتصاعدت التوترات على خلفية غارة أمريكية على مطار بغداد استهدفت الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" مما تسبب في صدمة للأسواق العالمية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قامت بتلك الضربة من أجل ردع خطط إيران في المستقبل، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى أن طهران لم تربح أي حرب ولكنها لم تخسر في المفاوضات.

وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت جلسة الأمس عند مستويات قياسية مرتفعة بدعم التفاؤل حيال الصفقة التجارية الجزئية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 219 نقطة تقريباً إلى 28649.2 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3234.5 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 9016.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.964.

مباشر (اقتصاد)

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