عملة هونج كونج تصعد لأعلى مستوى منذ 2017

مباشر: ارتفعت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.

وتأتي قوة العملة المحلية لهونج كونج، والتي يتم ربطها رسمياً بالورقة الخضراء، بسبب تراجع رهانات المستثمرين إزاء انخفاض قيمة دولار هونج كونج على المدى القصير مع إلغاء صفقات البيع.

وكان الدافع وراء تلك الرهانات يكمن في أن تكاليف الاقتراض سترتفع، بالنظر إلى الطلب الموسمي على السيولة قبل عطلة رأس السنة القمرية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتلقت عملة هونج كونج الدعم من استمرار تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى أسهم هونج كونج إضافة إلى مناقشات البورصة لعمليات الإدراج الثانوية المحتملة من قبل شركات التكنولوجيا الصينية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن مبيعات التجزئة في هونج كونج تراجعت بنحو 24 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هو الهبوط الشهري العاشر على التوالي مع الاحتجاجات السياسية المسيطرة على البلاد.

وبحلول الساعة 2:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع دولار هونج كونج مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 7.7780 دولار هونج كونج.

وكانت عملة هونج كونج سجلت 7.7770 دولار هونج كونج لكل دولار أمريكي في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان عام 2017.