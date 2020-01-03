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ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش"

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ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش" ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش"

مباشر: ارتفعت الأصول المشفرة بقيادة عملة البيتكوين كاش خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مطالبات بابتكار حلول للتصدي إلى عملة فيسبوك الرقمية المقترحة.

وبعد أن اتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً هابطاً في نهاية عام 2019، عاودت الصعود مجدداً في تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد.

وصعدت قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية في سوق الأصول المشفرة اليوم بقيادة البيتكوين كاش والتي سجلت مكاسب تتجاوز 5 بالمائة.

ومن جهة أخرى، دعا رئيس البنك المركزي الألماني "ينس ويدمان" في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية نشرتها أمس الخميس، البنوك للتوصل إلى حل لجعل أنظمة الدفع أرخص وأسرع من أجل مواجهة عملة فيسبوك المقترحة "ليبرا".

ولا يفضل "ويدمان" أن يكون للبنك المركزي عملة رقمية خاصة به لكنه قال إنه من الضروري أولاً تحديد إيجابيات وسلبيات تلك العملة الرقمية.

وتابع: "بعد ذلك يمكن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تلك العملات الرقمية وهل يمكن السيطرة على مخاطرها من عدمه".

وبالإضافة إلى العملة الرقمية التي تعتزم فيسبوك تدشينها، فإنه من المقرر أن تطلق الصين والسويد عملاتهما الرقمية قريباً كذلك.

وبحلول الساعة 12:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.5 بالمائة لتصل إلى 7345 دولار.

وارتفعت عملة الايثيريوم بنسبة 2 بالمائة عند مستوى 132.6 دولار، وسجلت الريبل ارتفاعاً بنحو 0.4 بالمائة عند 0.1928 دولار.

بينما شهدت عملة تيثير ارتفاعاً 0.3 بالمائة عند مستوى 1.00 دولار، في حين سجلت البيتكوين كاش أكبر مكاسب بزيادة 5.1 بالمائة لتصل إلى 213.71 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 193.01 مليار دولار مقابل 190.63 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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