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معدل تسليم سيارات "تسلا" يتجاوز التوقعات في الربع الرابع

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مباشر: ارتفع معدل تسليم سيارات "تسلا" إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليتجاوز تقديرات المحللين.

وكشفت الشركة الأمريكية في تقرير صادر اليوم الجمعة، أنها سلمت 112 ألف سيارة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 97 ألف سيارة في الربع الثالث من العام نفسه.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل تسليم سيارات "تسلا" سوف يسجل مستوى 106 ألف مركبة خلال نسفس الفترة.

وأضافت الشركة أنها سلمت 92.55 ألف سيارة من موديل "3"، ونحو 19.45 ألف سيارة من موديل "إس" و"إكس".

كما أعلنت "تسلا" أن معدل التسليم خلال العام الماضي بأكمله بلغ 367.50 ألف سيارة بزيادة 50 بالمائة عن العام السابق له.

كما أنتجت "تسلا" 104.89 ألف سيارة في الربع الرابع من العام الماضي يتضمن 86.95 ألف سيارة موديل"3" و17.93 ألف سيارة موديل "إس" و"إكس".

وأغلق سهم "تسلا" جلسة أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2.8 بالمائة إلى 430.26 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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