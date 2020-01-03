محدث.. النفط يرفع مكاسبه لـ4.5% مع ترقب التطورات السياسية

مباشر: عززت أسعار النفط من مكاسبها لنحو 4.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليقترب خام برنت من مستوى 70 دولاراً للبرميل بعد تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن الاضطرابات التي من شأنها التأثير على الإمدادات من الخام.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيرام لم تنتصر في أيّ حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات.

وتلقت أسعار النفط كذلك الدعم من قرار بنك الشعب الصيني في وقت مبكر من الأسبوع بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف الأمر الذي من شأنه توفير حوالي 800 مليار يوان (115 مليار دولار) من السيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 69.20 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل إلى مستوى 69.50 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات ليكون بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل..

بينما ارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 4.3 بالمائة مسجلاً 63.80 دولار للبرميل.