ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تنتصر أبداً في أي حرب، وذلك بعد تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وطهران على خلفية مقتل "قاسم سليماني".

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "إيران لم تنتصر أبداً في أي حرب، لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".

واستهدفت الولايات المتحدة رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية على مطار بغداد.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربة التي نفذتها تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية، مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

وكان ترامب اتهم إيران بالهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية في العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع وأسفر عن مقتل مترجم أمريكي وإصابة آخرين.

وتسبب التصعيد السياسي في صدمة للأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم مع تكالب المستثمرين على الملاذات الآمنة.