صدمة في الأسواق العالمية بعد تصعيد التوترات في الشرق الأوسط

مباشر - سالي إسماعيل: تكالب المستثمرون على الأصول الآمنة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتخذ اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تصعيد في التوترات السياسية داخل الشرق الأوسط.

وحققت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية مكاسب قوية اليوم مع ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الخطرة كالأسهم.

كما كانت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري وجهة أخرى للمستثمرين مع حقيقة صعود العملة اليابانية لأعلى مستوى في 9 أسابيع مقابل الورقة الخضراء.

وشهدت في الوقت نفسه، العملة الأمريكية مكاسب ملحوظة اليوم مع ضعف عملتي اليورو والجنيه الإسترليني ومع ترقب التوترات في الشرق الأوسط.

وتجاهلت الأسواق الآمنة والخطرة على حد سواء مراقبة التطورات الاقتصادية أو التجارية في سبيل التركيز على الأوضاع السياسية.

وتفاقم الوضع السياسي حدة في وقت مبكر من اليوم بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران "قاسم سليماني" على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد.

وبحسب بيان رسمي نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن الضربة التي نفذها الجيش تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني في المستقبل.

واتهم البنتاجون "سليماني" بتطوير خطط للهجوم على دبلوماسيين أمريكيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية شعبها ومصالحها.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية "جونيور أميلي دي مونتشالين" اليوم في تعليقات إذاعية نقلتها وكالة رويترز بأن أولوية باريس هي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد الغارة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش، قفز سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 24.60 دولار ليصل إلى 1552.70 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3 بالمائة أو 20.42 دولار مسجلاً 1549.55 دولار للأوقية.

وبالنسبة لسوق النفط، فإن سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار ارتفع بنحو 4.2 بالمائة ليصل إلى 69.03 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 4.1 بالمائة مسجلاً 63.68 دولار للبرميل.

ومع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، فإن عوائد السندات الحكومية تراجعت مع زيادة أسعارها على اعتبار أنها أحد أصول الملاذ الآمن.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.811 بالمائة كما هبط العائد على ديون الحكومة الألمانية لنفس الآجل إلى -0.294 بالمائة.

وفي نفس التوقيت، سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات انخفاضاً إلى 0.723 بالمائة كما هبط العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 1.341 بالمائة.

وبالنظر إلى الأسواق الخطرة، فإن اللون الأحمر خيّم على البورصات الأوروبية كما تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية.

وفي "وول ستريت" والتي لم تستهل تعاملات اليوم بعد، لكن العقود المستقبلية تشير إلى أن المؤشرات الثلاثة سوف تستهل الجلسة داخل النطاق الأحمر.

وفي نفس الفترة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 416 نقطة كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 7569.4 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 13144.9 نقطة كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6005.3 نقطة.

ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.2 بالمائة أو 345 نقطة مسجلاً 28496 نقطة كما يتوقع أن ينخفض مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة و1.5 بالمائة على الترتيب.

وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية فارتفع بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.060.

ومن جهة أخرى، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.02 ين، وهو أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.