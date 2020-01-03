انكماش يتجاوز التوقعات لنشاط البناء في بريطانيا خلال ديسمبر

مباشر: انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع تراجع الأعمال الجديدة ونشاط الهندسة المدنية.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت للأبحاث"، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 44.4 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل مستوى 45.3 نقطة المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر مديري مشتريات البناء في ثاني أكبر اقصاد أوروبي سيُسجل 45.8 نقطة خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الأعمال الجديدة سجلت تراجعاً حاداً للشهر التاسع على التوالي، كما انخفض نشاط الهندسة المدنية بأكبر وتيرة منذ مارس/أذار 2009.

ووفقاً للبيانات، تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2010.

وبحلول الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمركي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3078 دولار.