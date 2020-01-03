هبوط مبيعات التجزئة في هونج كونج 24% خلال نوفمبر

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في هونج كونج بنحو 24 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل الأثر السلبي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الحكومي في هونج كونج، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 23.6 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلة 30 مليار دولار هونج كونج (3.86 مليار دولار).

ويعتبر تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال الشهر الماضي على أساس سنوي هو الهبوط الشهري العاشر على التوالي.

ويقارن ذلك مع انخفاض 24.4 بالمائة في مبيعات التجزئة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي بعد تعديل البيانات.

وخلال أول 11 شهراً من عام 2019، فإن مبيعات التجزئة في هونج كونج تراجعت بنسبة 10.3 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وتعرضت هونج كونج إلى اضطرابات سياسية خلال النصف الثاني من العام الماضي على خلفية رفض مشروع قانون يقضي بتسليم المشتبه بهم جنائياً إلى الصين.

وبحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.7806 دولار هونج كونج.