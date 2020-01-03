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الين الياباني يقفز لأعلى مستوى بـ9 أسابيع مع التصعيد السياسي

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الين الياباني يقفز لأعلى مستوى بـ9 أسابيع مع التصعيد السياسي الين الياباني يقفز لأعلى مستوى بـ9 أسابيع مع التصعيد السياسي

مباشر: صعد الين الياباني لأعلى مستوى في 9 أسابيع أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التصعيد السياسي.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد في تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، حيث أدت إلى مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ويستخدم الين كملاذ آمن في أوقات التوترات السياسية العالمية بالنظر إلى وضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم.

وبحلول الساعة 10:9 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 108.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الوقت نفسه، انخفضت العملة السويسرية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة مستوى 0.9743 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية اخرى بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 96.9890، مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط وانتظار إعلان محضر الفيدرالي.

مباشر (اقتصاد)

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