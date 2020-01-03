تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال نوفمبر

مباشر: تباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليسجل قراءة أقل من تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن المعروض النقدي في منطقة اليورو (إم 3) نما بنسبة 5.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي بعد أن سجل ارتفاعاً بنحو 5.7 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 5.7 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للأسر 3.5 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تغيير عن الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن قروض الأسر سوف تنمو بنسبة 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.

فيما سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية نمواً بنسبة 3.4 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي مقابل ارتفاع 3.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليهبط إلى 1.1144 دولار.