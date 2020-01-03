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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع التوترات في الشرق الأوسط

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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع التوترات في الشرق الأوسط الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع التوترات في الشرق الأوسط

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ووسط ترقب محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقى الدولار الدعم مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بسبب التأثير السلبي للأخبار الاقتصادية القاتمة من أوروبا والمملكة المتحدة والتي تضغط على عملاتهما.

لكن العملة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع أمام عملات الملاذ الآمن بقيادة الين الياباني، بسبب اشتعال التوترات في الشرق الأوسط الناجمة عن غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة تسببت في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وينتظر المستثمرون محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم كما يتحدثث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي كذلك اليوم.

ومن المقرر الإفصاح اليوم عن بيانات معهد الإمدادات الأمريكي بشأن النشاط الصناعي وكذلك أرقام الإنفاق على البناء.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل الى مستوى 1.1151 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنية الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى مستوى 1.3097 دولار.

بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلة مستوى 107.95 ين، فيما ارتفعت مقابل نظيرتها السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة مستوى 0.9721 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 96.894.

مباشر (اقتصاد)

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