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محدث.. مكاسب الذهب تتجاوز 20 دولاراً مع تصعيد التوترات السياسية

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محدث.. مكاسب الذهب تتجاوز 20 دولاراً مع تصعيد التوترات السياسية محدث.. مكاسب الذهب تتجاوز 20 دولاراً مع تصعيد التوترات السياسية

مباشر: عزز الذهب من مكاسبه لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وترقب محضر الفيدرالي.

وقفزت المعدن الأصفر لأعلى مستوى في 4 أشهر اليوم مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل المسؤول الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية.

كما أعطى ضعف الدولار الأمريكي بعد الدعم إلى المعدن، حيث يتجه الذهب إلى حصد مكاسب أسبوعية بنحو 1.9 بالمائة والتي من شأنها أن تكون الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وينظر إلى الذهب كملاذ استثماري آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماعه الأخير في العام الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 1.3 بالمائة أو ما يعادل 20.30 دولار ليصل إلى 1548.40 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في نفس التوقيت بنحو 1.1 بالمائة أو ما يوازي 17.28 دولار مسجلاً 1546.41 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.892.

مباشر (اقتصاد)

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