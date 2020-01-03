"كريدي سويس" يعتزم إعادة شراء أسهم بمليار دولار في 2020

مباشر: يعتزم بنك "كريدي سويس" إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال عام 2020 بعد اكتمال برنامج مماثل في العام الماضي.

وقال المصرف السويسري في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه يتوقع إعادة شراء أسهم بقيمة مليار فرنك سويسري (1.03 مليار دولار) حتى نهاية عام 2020 تخضع لظروف السوق والاقتصاد.

وأعلن "كريدي سويس" أنه أنهى برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2019 في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو البرنامج الذي التزم به بدايةً من 14 يناير/كانون الثاني 2019.

وبموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2019، تم إعادة شراء نحو 79.818 مليون سهم في بورصة سيكس السويسرية مقابل أكثر من مليار فرنك عند متوسط سعر للسهم يبلغ 12.53 فرنك.

وبحلول الساعة 8:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "كريدي سويس" بنحو 0.4 بالمائة في بورصة سيكس السويسرية ليتراجع إلى 13.06 فرنك.

وكان سهم "كريدي سويس" أنهى جلسة أمس في بورصة نيويورك عند مستوى 13.75 دولار بارتفاع 2.2 بالمائة.