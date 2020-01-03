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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الابتعاد عن الأصول الخطرة

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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الابتعاد عن الأصول الخطرة تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الابتعاد عن الأصول الخطرة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التوترات الناجمة عن تنفيذ غارة أمريكية على إيران ومقتول مسؤول عسكري في البلاد، ليتجهوا في المقابل إلى حيازة الأصول الآمنة مثل الذهب.

وعلى الجبهة الاقتصادية، من المقرر إعلان بيانات اقتصادية تتعلق بالمعروض النقدي والقروض الخاصة في منطقة اليورو كما سيتم الإفصاح عن أرقام اقتراض الأفراد وقروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة.

وفي بيانات صادرة اليوم، ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من 1 بالمائة لأول مرة في نحو عام.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 417.3 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.4 بالمائة ليتراجع إلى مستوى 7574.4 نقطة.

وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.8 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 13278.1 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 6008.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1155 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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