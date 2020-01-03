أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

مباشر: نمت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من 1 بالمائة لأول مرة في عام خلا الشهر الأخير من 2019، بدعم سوق العمل القوي ورغم الآثار السلبية الناجمة عن عدم اليقين السياسي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ناشيون وايد"، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنازل البريطانية ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل نمو 0.8 بالمائة خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي على أساس سنوي هي أكبر وتيرة نمو منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.9 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة في شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل نمو 0.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف تستقر دون تغيير خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 215.282 ألف جنيه إسترليني مقابل ارتفاع 215.734 ألف إسترليني في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن ظروف سوق العمل القوية وتكاليف الاقتراض المنخفضة يبدو أنها تعوض التراجع الناجم عن عدم اليقين الاقتصادي بشأن المستقبل.

وأشارت البيانات إلى أنه بشكل عام من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع بوتيرة معتدلة خلال عام 2020 على أن تظل أسعار المنازل تشهد أداءً مسطحاً على نطاق واسع خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3094 دولار.