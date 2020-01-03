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بعد مقتل سليماني..رئيس حكومة العراق يدعو لاجتماع طارئ بـ"النواب"

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بعد مقتل سليماني..رئيس حكومة العراق يدعو لاجتماع طارئ بـ"النواب" بعد مقتل سليماني..رئيس حكومة العراق يدعو لاجتماع طارئ بـ"النواب"

 

مباشر: دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، إقدام الإدارة الأمريكية على عملية اغتيال أبومهدي المهندس وقاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

وقال عبد المهدي في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا.

وأضاف عبد المهدي أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق: "هو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة العراقية".

وكشف عبد المهدي عن توجيهه دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

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