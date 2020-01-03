خام برنت يرتفع 3% ويصل لأعلى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل خام برنت إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر بعد تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن الاضطرابات التي من شأنها التأثير على الإمدادات من الخام.

وتلقت أسعار النفط كذلك الدعم من قرار بنك الشعب الصيني في وقت مبكر من الأسبوع بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف الأمر الذي من شأنه توفير حوالي 800 مليار يوان (115 مليار دولار) من السيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 7:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 3.1 بالمائة ليصل إلى 68.32 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل إلى مستوى 69.16 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 3 بالمائة مسجلاً 62.99 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 1 مايو/آيار عند 63.84 دولار للبرميل.