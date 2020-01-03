البنتاجون: قتل قاسم سليماني لردع خطط إيران في المنطقة

مباشر: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاجون في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الضربة التي نفذها الساعات الماضية، تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية.

وأكد البنتاجون، مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

على الجانب الآخر، أعلنت الوكالات الرسمية في إيران، عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

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