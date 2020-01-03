مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق

مباشر: أعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت مبكر صباح يوم الجمعة، حسيب رويترز.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي التي تنضوي تحت لوائها فصائل تدعمها إيران كل من أمريكا وإسرائيل بأنهما وراء مقتل المهندس وسليماني.

وكان الجيش الأمريكي قبل أيام، أعلن استهداف قواعد ميليشيات تابعة لحزب الله في العراق وسوريا؛ رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية بكركوك أدى إلى مقتل جندي أمريكي قبل يومين.

وأكد مسؤولون أمريكيون لرويترز تنفيذ قصف جوي على هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، فيما أحجم المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي مما أدى إلى مقتل 5 من أعضائه واثنين من "الضيوف"، علماً بأن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.