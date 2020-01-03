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السعودية تمنح التأشيرة السياحية بمطاراتها لحاملي "الشنغن" والأمريكية والبريطانية

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الرياض – مباشر: أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية ، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن) الدخول إلى المملكة.

وأعلنت الهيئة إمكانية حصول المذكورين أيضا، على تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ذلك يأتي إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجامًا مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

وقال المصدر: "إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية".

واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة.

وأضاف أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنفوجرافيك توضيحي بهذا الشأن جاء على النحو التالي:

بدأت المملكة العربية السعودية العمل بالتأشيرة السياحية، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر/ أيلول 2019، لتكون المقاصد السياحة مفتوحة أمام سياح العالم، علما بأن المملكة ستسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة.

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