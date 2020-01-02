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تعافي الدولار ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

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تعافي الدولار ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم تعافي الدولار ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: تكفل تعافي الدولار الأمريكي ومكاسب الأسهم بتصدر مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس أولى جلسات 2020.

ومن أدنى مستوى في 6 أشهر، تعافت العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم مع تزايد الطلب عليها كملاذ آمن على خلفية بيانات سلبية في منطقة اليورو ساهمت في ضعف الإسترليني والعملة الأوروبية الموحدة.

وواصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو انغماسه داخل نطاق الانكماش في نهاية 2019 بقيادة ألمانيا التي ظلت القراءة الأسوأ خلال ديسمبر/كانون الأول.

كما انخفض النشاط الصناعي في بريطانيا لثاني أضعف قراءة في 7 أعوام ونصف مع تراجع الإنتاج.

أما في أكبر حول العالم، فتراجع النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

مكاسب الأسهم العالمية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع ملحوظ دفعها لمستويات قياسية جديدة حييث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة بدعم اقتراب توقيع الصفقة التجارية الجزئية.

كما صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية عند نهاية تعاملات اليوم مع التفاؤل التجاري.

وفضلاً عن التفاؤل التجاري، استفادت الأسهم الصينية من اعتزام البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لترتفع بأكثر من 1 بالمائة.

وتجاهلت الأسهم الصينية البيانات الاقتصادية السلبية التي أشارت إلى انخفاض النشاط الصناعي بأكثر من التوقعات.

ارتفاع النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم بدعم توقعات تراجع مخزونات الخام الأمريكية والتفاؤل التجاري بالإضافة إلى التوترات بالشرق الأوسط.

وكشف مسح لوكالة "بلومبرج" تراجع إنتاج أوبك من النفط خلال الشهر الماضي بنحو 90 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.55 مليون برميل يومياً.

كما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد بيانات اقتصادية.

مباشر (اقتصاد)

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