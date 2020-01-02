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محدث.. سهم "آبل" يرتفع في الختام لمستوى قياسي جديد

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محدث.. سهم "آبل" يرتفع في الختام لمستوى قياسي جديد محدث.. سهم "آبل" يرتفع في الختام لمستوى قياسي جديد

مباشر: ارتفع سهم شركة "آبل" بأكثر من 2 بالمائة عندختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مستوى قياسي جديد متجاوزاً 300 دولاراً.

وتٌضاف مكاسب سهم الشركة الأمريكية اليوم لارتفاع حاد تجاوز 88 بالمائة في العام الماضي.

ودفعت المكاسب آبل لتصبح أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية والتي وصلت إلى 1.3 تريليون دولار بعدما تجاوزت "مايكروسوفت" التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار.

ويواصل سهم "آبل" أداءه القوي مع التفاؤل حيال الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات بأن "آيفون 5G" سوف يقدم الدعم للسهم.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم آبل بنحو 2.3 بالمائة إلى 300.35 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
 

مباشر (اقتصاد)

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