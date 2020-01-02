البيتكوين تتراجع لأقل مستوى بأسبوعين دون 7 آلاف دولار

مباشر: تراجعت عملة البيتكوين أدنى مستوى 7 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين مع خسائر ملحوظة بقائمة الخمسة الكبار.

واستقبلت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية العام الجديد بخسائر ملحوظة بعد مكاسب قاربت 100 بالمائة في 2019.

وكانت "جوجل" أعلنت الأسبوع الماضي إزالة مئات من مقاطع الفيديوهات التعليمية الخاصة بالعملات الإلكترونية معتبرة أنها تمثل "محتوى ضار وخطر".

في حين ذكر "جورج ماكدونو" المؤسس المشارك في "كي.آر.وان": "نحن في مرحلة حرجة في مسار البيتكوين،ولكن من المرجح أن تعود العملة المشفرة بقوة من الانخفاض الحاد في الأسعار إلى مستوى 7500 دولار، ثم تتنقل صعودًا في منتصف عام 2020"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت البيتكوين بنحو 3.4 بالمائة إلى مستوى 6994 دولار وهو الأدنى منذ 17 ديسمبر/كانون الأول.

كما انخفضت عملة الايثيريوم بنسبة 3.3 بالمائة عند مستوى 127.6 دولار، وشهدت الريبل هبوطاً بنحو 2.9 بالمائة عند 0.1881 دولار.

بينما استقرت عملة تيثير عند مستوى 1.01 دولار، في حين كانت "البيتكوين كاش" أكبر الخاسرين بنحو 4.4 بالمائة لتصل إلى مستوى 196.7 دولار.

وخلال الفترة نفسها، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى 186.236 مليار دولار مقابل 192.401 مليار دولار المسجلة في الـ24 ساعة الماضية.