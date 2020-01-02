أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة

Google+ Print
رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة

 

مباشر: أصدر رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، قراراً اليوم الخميس، بتعين أعضاء الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف، عبد العزيز جراد.

وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، أن الحكومة الجديدة تتشكل من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "واج".

وتابع أوسعيد، كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء، في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة، وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.

وستعقد الحكومة أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل، برئاسة عبد المجيد تبون.

 ترشيحات

رئيس الجزائر يُكلف عبدالعزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة الجزائر تتخذ تدابير أمنية على الحدود مع ليبيا ومالي

                               

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والري ورئيس المخابرات

الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والري ورئيس المخابرات

تونس.. ملامح الحكومة وحسابات النهضة

تونس.. ملامح الحكومة وحسابات النهضة

رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة

رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة

مساء dmc - قرارات الحكومة اليوم خلال أول اجتماع في 2020

مساء dmc - قرارات الحكومة اليوم خلال أول اجتماع في 2020