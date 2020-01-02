رئيس الجزائر يعين أعضاء الحكومة الجديدة

مباشر: أصدر رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، قراراً اليوم الخميس، بتعين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف، عبد العزيز جراد.

وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، أن الحكومة الجديدة تتشكل من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "واج".

وتابع أوسعيد، كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء، في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة، وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.

وستعقد الحكومة أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل، برئاسة عبد المجيد تبون.

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