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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل التجاري والتوترات الجيوسياسية

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل التجاري والتوترات الجيوسياسية محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل التجاري والتوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل التجاري والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأثر الذهب الأسود إيجاباً من التفاؤل الذي خيّم على المستثمرين حيال الصفقة التجارية المحتمل توقيعها هذا الأسبوع بين أكبر اقتصادين حول العالم، كونها قد تساهم في تقليص المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على الخام.

وفي الوقت نفسه، فإن تزايد التوترات في الشرق الأوسط أثار قلقاً حيال المعروض النفطي من الخام.

وتلقت أسعار الخام الدعم كذلك من البيانات الأولية بشأن المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول والتي أظهرت هبوطاً بنحو 7.8 مليون برميل على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الجمعة.

وكشف مسح حديث تراجع إنتاج أوبك النفطي إلى 29.55 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بانخفاض 90 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق له.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 61.81 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 66.31 دولار للبرميل.

يذكر أن أسواق النفط كانت متوقفة عن التداول أمس الأربعاء في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد.

ونجح خامي برنت ونايمكس من تسجيل مكاسب سنوية في عام 2019 هي الأكبر منذ عام 2016.

مباشر (اقتصاد)

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