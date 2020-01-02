مسح: إنتاج أوبك النفطي يتراجع خلال ديسمبر

مباشر: ذكر مسح حديث أن إنتاج الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية والإمارات.

وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، فإن متوسط إنتاج الدول الأعضاء في أوبك والبالغ عددهم 14 دولة بلغ 29.55 مليون برميل يومياً خلال ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض 90 ألف برميل عن الشهر السابق له.

وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا على تعميق خفض إنتاج النفط بداية من الشهر الجاري وحتى نهاية الربع الأول بمقدار 500 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

وعززت أوبك وحلفاؤها حملة تشديد الإمدادات في أسواق النفط العالمية مما دفع سعر "برنت" إلى الارتفاع بنسبة 23 بالمائة على الرغم ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي وتباطؤ الطلب.

وأظهر المسح أن السعودية -أكبر عضو في أوبك- خفضت إنتاجها إلى 9.83 مليون برميل يوميًا، كما قلصت الإمارات إنتاجها النفطي بمقدار 60 ألف برميل يومياً إلى 3.04 مليون برميل يومياً.

كما أبدت العراق لفتة نحو الإمتثال باتفاقية خفض الإنتاج من خلال كبح 60 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول ليتراجع إنتاجها إلى 4.65 مليون برميل يوميًا.

وبحلول الساعة 7:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة إلى 66.17 دولار للبرميل.

في حين استقر سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط عند 61.06 دولار للبرميل.