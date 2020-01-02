أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ سبتمبر

Google+ Print
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ سبتمبر محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ سبتمبر

مباشر: ارتفع  لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة وترقب التطورات التجارية.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً للتوقعات، كما تراجع النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر المنصرم.

وخلال التعاملات، ارتفع المعدن بشكل ملحوظ لكن التعافي القوي للعملة الأمريكية من أدنى مستوىاتها في 6 أشهر وارتفاع الأسهم ضغطا على مكاسب الذهب.

ويترقب المتداولون في الأسواق تطورات الأوضاع التجارية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين سيتم توقيعها في غضون أسبوعين في البيت الأبيض.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى مستوى 1518.10 دولار للأوقية وهو الأعلى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن سجل مستوى 1534 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.70 دولار ليصل إلى مستوى 1525.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 96.821.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

مساء dmc - البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضح في ليبيا

مساء dmc - البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضح في ليبيا

سعر الذهب يرتفع عالمياً مع ضعف الدولار

سعر الذهب يرتفع عالمياً مع ضعف الدولار