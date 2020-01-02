محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ سبتمبر

مباشر: ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة وترقب التطورات التجارية.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً للتوقعات، كما تراجع النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر المنصرم.

وخلال التعاملات، ارتفع المعدن بشكل ملحوظ لكن التعافي القوي للعملة الأمريكية من أدنى مستوىاتها في 6 أشهر وارتفاع الأسهم ضغطا على مكاسب الذهب.

ويترقب المتداولون في الأسواق تطورات الأوضاع التجارية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين سيتم توقيعها في غضون أسبوعين في البيت الأبيض.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى مستوى 1518.10 دولار للأوقية وهو الأعلى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن سجل مستوى 1534 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.70 دولار ليصل إلى مستوى 1525.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 96.821.