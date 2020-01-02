تقرير: إيرباص تتجاوز بوينج لتصبح أكبر صانع طائرات بالعالم

مباشر: انتزعت "إيرباص" صدارة شركات تصنيع الطائرات في العالم خلال 2019 بعد تجاوز منافستها الأمريكية "بوينج" التي تكافح لاستعادة إنتاج طائراتها "737 ماكس" بعد حادثتين مميتتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها أمس الأربعاء، أن "إيرباص" التي تلاحق "بوينج" منذ عام 2012 سلمت 863 طائرة في عام 2019 وهو أعلى مستوى تسليم طائرات لها على الإطلاق، بزيادة 7.9 بالمائة من 800 طائرة في العام السابق له.

بينما سلمت "بوينج" 345 طائرة فقط بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لتكون في طريقها لأسوأ أداء لها منذ أكثر من عقد، متأثرة بشكل أساسي بوقف تسليم طائرات "737 ماكس"، ومقارنة مع 806 طائرة في 2018.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت وقفاً مؤقتاً لإنتاج طائرات "737 ماكس" بداية من الشهر الجاري بسبب عدم الحصول على الموافقات التنظيمية للعودة للتحليق مجدداً عقب أن تسببت حادثين لهذا الطراز في وفاة 346 شخصاً لتعلن العديد من دول العالم وقف استخدامه.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 1.8 بالمائة إلى 331.77 دولار.

بينما أغلق سهم "إبرباص" جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 2.33 بالمائة إلى 133.52 يورو.