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الاردن : أب يقتل ابنه العشريني بالرصاص.. ويحاول الانتحار في اربد

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الاردن : أب يقتل ابنه العشريني بالرصاص.. ويحاول الانتحار في اربد الاردن : أب يقتل ابنه العشريني بالرصاص.. ويحاول الانتحار في اربد

جي بي سي نيوز :- قال مصدر ان اب اقدم على قتل ابنه العشريني باطلاق النار عليه في محافظة اربد مساء الاربعاء , ثم أطلق النار على نفسه مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة.

ووفق مصادر في الدفاع المدني، فأن الأجهزة الأمنية تتعامل في هذه الأثناء مع الحادثة، وسيصار إلى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في إربد للوقوف على أسباب الوفاة، في حين تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصل للمدينة نيوز  البيان الامني بالحادثة :

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة اربد مساء اليوم حول قيام شخص باطلاق النار على ابنه و من ثم اطلق النار على نفسه، حيث توفي الابن على الفور فيما اسعف الاب للمستشفى  وما لبث ان فارق الحياة، وبوشرت التحقيقات للوقوف الى كافة ملابسات الحادثة.

 

جي بي سي نيوز

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