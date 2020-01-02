الأرجنتين تطرح سندات خزانة بقيمة 1.3 مليار دولار

مباشر: أعلنت الأرجنتين إصدار سندات خزانة بقيمة 1.326 مليار دولار لمدة استحقاق 10 سنوات، في مسعى لتمويل عجز الموازنة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مرسوم في الجريدة الرسمية للأرجنتين، اليوم الخميس، أن أوراق الدين سوف يحين موعد استحقاقها في عام 2029 بمعدل فائدة نصف سنوي.

وتأتي هذه الخطة وسط سعي الحكومة الأرجنتينية الجديدة بعد فوز "ألبرتو فرنانديز" بمنصب الرئاسة للبحث عن مقرضيين لتمويل العجز وتجنب التخلف عن سداد الديون.

وتعاني الأرجنتين من أزمة مالية منذ العام الماضي مع مخاوف التخلف عند السداد لنحو 100 مليار دولار للدائنين الذي من ضمنهم صندوق النقد الدولي.

وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر البيزو الأرجنتيني أمام الدولار عند مستوى 59.861 بيزو.