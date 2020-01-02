أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

Google+ Print
محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وقادت أسهم التكنولوجيا والبنوك مكاسب البورصات الأورويبة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأخضر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن في تغريدة على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاتفاق الجزئي مع الصين سيتم توقعيه في البيت الأبيض في غضون أسبوعين.

وفي بيانات اقتصادية، واصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو انكماشه خلال الشهر الماضي، كما تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا بأكبر وتيرة في 7 سنوات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 419.7 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 7604.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 1 بالمائة ليسجل 13385.9 نقطة في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد زيادة بنسة 1.068 بالمائة ليصل إلى 6041.5 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية سجلت مكاسب بنحو 21 بالمائة خلال عام 2019.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1166 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

مساء dmc - البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضح في ليبيا

مساء dmc - البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضح في ليبيا

الأخبار - ترامب : توقيع الاتفاق التجاري مع الصين 15 يناير المقبل

الأخبار - ترامب : توقيع الاتفاق التجاري مع الصين 15 يناير المقبل