محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وقادت أسهم التكنولوجيا والبنوك مكاسب البورصات الأورويبة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأخضر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تغريدة على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاتفاق الجزئي مع الصين سيتم توقعيه في البيت الأبيض في غضون أسبوعين.

وفي بيانات اقتصادية، واصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو انكماشه خلال الشهر الماضي، كما تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا بأكبر وتيرة في 7 سنوات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 419.7 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 7604.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 1 بالمائة ليسجل 13385.9 نقطة في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد زيادة بنسة 1.068 بالمائة ليصل إلى 6041.5 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية سجلت مكاسب بنحو 21 بالمائة خلال عام 2019.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1166 دولار.