مبيعات "هيونداي" و"كيا" تتراجع لأقل مستوى في 7 سنوات

مباشر: توقعت "هيونداي موتور" والشركة التابعة لها "كيا" نمو مبيعاتهما في العام الحالي بنحو 5 بالمائة، بعد هبوط المبيعات في العام الماضي.

وأعلنت الشركتان العاملتين في قطاع تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، هبوط مبيعاتهما من السيارات معاً حول العالم بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 7.19 مليون وحدة خلال العام الجاري.

ويعتبر حجم المبيعات المسجل في عام 2019 للشركتين هو الأدنى في 7 سنوات، كما أنه يمثل فشلاً في تحقيق مستهدف المبيعات للعام الخامس على التوالي.

وجاء هبوط مبيعات "هيونداي" و"كيا" بسبب التراجع الذي شهده سوق السيارات في الصين، وهو ما أبطل أثر التعافي المسجل لمبيعاتهما في الولايات المتحدة.

وتمثل "هيونداي" و"كيا" خامس أكبر صانع للسيارات حول العالم حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتجاوزهما تحالف "فيات كرايسلر" و"بيجو".