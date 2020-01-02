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السعودية تُثبت سعر شحنات الخام العربي الخفيف لآسيا خلال فبراير

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السعودية تُثبت سعر شحنات الخام العربي الخفيف لآسيا خلال فبراير السعودية تُثبت سعر شحنات الخام العربي الخفيف لآسيا خلال فبراير

الرياض - مباشر: ذكرت شركة النفط الوطنية أرامكو أنه تم تثبيت سعر شحنات الخام العربي الخفيف لآسيا خلال فبراير/شباط القادم.

وقالت أرامكو، اليوم الخميس، إن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير/ شباط المتوجهة إلى آسيا بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، بنفس القيمة لشحنات يناير/ كانون الثاني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشارت إلى خفض سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا خلال فبراير 2020، ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق له.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير القادم إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتاً للبرميل عن يناير الجاري.

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