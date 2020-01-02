عدد ضحايا الطيران التجاري ينخفض 50% في عام 2019

مباشر: انخفض عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء حوادث الطائرات التجارية بأكثر من 50 بالمائة في عام 2019.

وكشفت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات الجوية "تو 70"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 257 حالة وفاة ناجمة عن حوادث طائرات تجارية في العام الماضي، مقارنة بـ534 وفاة في عام 2018.

وشهد عام 2019 تسجيل 86 حادثاُ للطيران التجاري في جميع أنحاء العالم، ثمانية منها كانت قاتلة.

وكانت معظم الوفيات في حادث واحد عندما تحطمت طائرة "بوينج 737 ماكس" في أثيوبيا في 10 مارس/أذار الماضي مما تسبب في مقتل 157 شخصاً.

وبعيداً عن حادث الطائرات الأثيوبية، فإن العام الماضي شهد 4 حوادث اخرى تسبب في وقوع ضحايا يتجاوز عددهم 10 أفراد على الأقل.

ويعتقد مجلس السلامة الوطني الأمريكي أن احتمالات وفاة مواطن أمريكي جراء حوادث السيارات هي واحد لكل 144، مقابل معدل أقل بكثير للحوادث الجوية يبلغ واحد لكل 9821.