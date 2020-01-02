ديون العالم.. حل الأزمة الحالية قد يمهد لصدمة أشد

مباشر - أحمد شوقي: شركات صينية مثقلة بالديون وتحتاج إلى الإنقاذ، وديون متعثرة للطلاب في الولايات المتحدة، ورهون عقارية المرتفعة للغاية في أستراليا، وفزع تخلف آخر عن السداد في الأرجنتين، جميعها أشكال لجبال الديون التي تكتم أنفاس العالم.

لقد ترك عقد من تكاليف الاقتراض المنخفضة للعالم ديونًا قياسية بقيمة 250 تريليون دولار للحكومة والشركات والأسر، هذا هو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي العالمي ويعادل حوالي 32.500 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض.

ويرى تحليل عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن هذا الإرث الكبير من الديون ينبع أغلبه من الجهود المتعمدة لصناع السياسات لاستخدام الاقتراض في سبيل الحفاظ على الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية، حيث أن معدلات الفائدة المنخفضة سمحت لجبل الديون بالاستمرار في النمو.

مزيد من الديون؟

والآن، في الوقت الذي يصارع فيه صانعو السياسة أبطأ نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية، فإن مجموعة من الخيارات حول كيفية إحياء اقتصاداتهم لديها قاسم مشترك: المزيد من الديون.

ومن الاتفاقية البيئية الجديدة إلى النظرية النقدية الحديثة، يجادل مؤيدو الإنفاق بالعجز (تجاوز الإنفاق لإجمالي الإيرادات) بأن البنوك المركزية قد استنفدت وأن الإنفاق المالي الهائل ضروري لإخراج الشركات والأسر من هذا المأزق.

ويجادل الماليون بأن مثل هذه المقترحات ستزرع بذور المزيد من المشاكل، ولكن يبدو أن المؤشر يتحول بشأن مقدار الدين الذي يمكن أن يتحمله الاقتصاد بطريقة آمنة.

وحث محافظو البنوك المركزية وواضعو السياسات من رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى صندوق النقد الدولي الحكومات على بذل المزيد من الجهد، قائلين إنه وقت مناسب للاقتراض لمشاريع من شأنها جني الأرباح الاقتصادية.

وقال "مارك سوبيل"، المسؤول السابق في وزارة الخزانة وصندوق النقد الدولي: "قد تتغير الحكمة التقليدية السابقة بشأن حدود سرعة السداد المسبق لقرض للاقتصاديات المتقدمة فيما يتعلق معدل بالديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونظرًا لانخفاض معدلات الفائدة وطلب الأسواق على الأصول الآمنة، فقد تتمكن الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من تحمل عبء ديون أعلى".

وساهمت التوقعات المتزايدة لتدابير التحفيز المالي في جميع أنحاء العالم في زيادة عوائد السندات، مدفوعة بعلامات تدل على التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، فإن عائقا أمام صانعي السياسة يتمثل في ميراث الإنفاق الماضي تتسبب في الكثير من الضغوط الائتمانية في العالم.

على المستوى السيادي، وعدت حكومة الأرجنتين المنتخبة حديثًا بإعادة التفاوض على حد ائتماني قياسي بقيمة 56 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مما أعاد ذكريات الانهيار الاقتصادي لدولة أمريكا الجنوبية وتخلفها عن السداد في عام 2001، كما عانت تركيا وجنوب إفريقيا وغيرها من هذه المخاوف.

وبالنسبة إلى ديون الشركات، فإن الشركات الأمريكية وحدها تمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي التخلف عن السداد هذا العام حتى في ظل التوسع الاقتصادي.

وفي الصين، من المرجح أن تصل الشركات التي تتخلف عن السداد في السوق المحلية إلى رقم قياسي العام المقبل، وفقًا لتقديرات "ستاندرد آند بورز".

وارتفعت نسبة الشركات التي لا يمكنها تغطية تكاليف خدمة الدين من أرباح التشغيل على مدى فترة طويلة ولديها تباطؤ في النمو إلى حوالي 6 بالمائة من الأسهم المدرجة غير المالية في الاقتصادات المتقدمة، وهي أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وفقًا لبنك التسويات الدولية.

أما بالنسبة لديون للأسر، فإن أستراليا وكوريا الجنوبية تحتلان المرتبة الأكثر ديوناً.

ليس هذا فحسب، فالديون معلقة على الجيل القادم أيضاً، في الولايات المتحدة، يدين الطلاب الآن بمبلغ 1.5 تريليون دولار ويكافحون من أجل سدادها.

وحتى لو كانت الديون بتكلفة منخفضة، فقد يكون من الصعب الهروب بمجرد زيادة العبء، وفي حين أن النمو الاقتصادي القوي هو أسهل مخرج، إلا أن ذلك ليس دائمًا قادمًا.

وبدلاً من ذلك، يتعين على صانعي السياسة أن يتنقلوا من الأرصدة المالية والمقايضات إلى التقشف والقمع المالي حيث يقوم المدخرون بدعم المقترضين، أو التخلف عن سداد الديون أو الإعفاء منها.

ويقول محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز": "الأفضل هو الخروج منها تدريجيًا وثابتًا، وهو الحل للعديد وليس كل حلقات المديونية الحالية".

كفاح من أجل النمو

في سبيل دعم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام حتى مع قيام الحوافز المالية الممولة بخفض الضرائب بإرسال عجز البلاد نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تدرس اليابان زيادة الإنفاق بينما تظل السياسة النقدية تيسيرية للغاية.

وفي ما يوصف بأنه أكثر الانتخابات تبعية في بريطانيا منذ عقود، وعد كلا الحزبين الرئيسيين بالعودة إلى مستويات الإنفاق العام التي شوهدت في السبعينات.

كما تتمسك الصين بموقفها في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الديون بتغذيتها من ضخ السيولة بدلاً من التيسير النقدي، على الجبهة المالية، قامت بتخفيض الضرائب وتقديم حصص بيع السندات إلى الأمام، بدلاً من اللجوء إلى نهايات الإنفاق التي شوهدت في الدورات الماضية.

وبينما اعتاد المستثمرون على عالم غارق في النطاق الأحمر، فقد أعادوا تسعير المخاطر - التي يجادل البعض بأنها تضخّم الفقاعة فقط، حوالي 12 تريليون دولار من السندات لديها عوائد سالبة.

وتقول "آن ريتشاردز" الرئيس التنفيذي لشركة "فيديلتي إنترناشونال"، إن عوائد السندات السالبة أصبحت الآن مصدر قلق شامل.

"نظرًا لأن معدلات الفائدة في البنك المركزي عند أدنى مستوياتها وسندات الخزانة الأمريكية في أعلى التقييمات خلال 100 عام، يبدو أننا قريبون من منطقة الفقاعة، لكننا لا نعرف كيف أو متى ستنفجر هذه الفقاعة".

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول إن العائدات المنخفضة تدفع المستثمرين مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية "إلى الاستثمار في الأوراق المالية ذات المخاطر العالية والأقل السيولة"، حيث يبحثون عن عوائد أعلى.

وقالت "أليسيا جارسيا هيريرو" كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتكيس" في هونج كونج: "الدين ليس مشكلة طالما أنه مستدام، المسألة هي ما إذا كان الجيل الضخم من الديون منذ الأزمة المالية العالمية سوف يكون مرحباً".