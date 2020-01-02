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تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي الأمريكي في الشهر الأخير من عام 2019، لكنه لايزال يمثل تعافياً ملحوظاً للأداء مع نمو الأعمال الجديدة وزيادة الإنتاج.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة سجل 52.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 52.6 نقطة نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين والقراءة الأولية تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف تسجل 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

 

وتراجعت وتيرة نمو الإنتاج في القطاع الصناعي مقارنة بالقمة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها لاتزال تمثل أداءً إيجابياً.

بينما نمت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات الصناعية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بثاني أكبر وتيرة منذ أبريل/نيسان 2019.

 

وكان متوسط النشاط الصناعي في الربع الأخير من العام الماضي هو الأفضل منذ أول 3 أشهر في 2019.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1175 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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