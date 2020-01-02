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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بقيمة سوقية 1.3 تريليون دولار

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سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بقيمة سوقية 1.3 تريليون دولار سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بقيمة سوقية 1.3 تريليون دولار

مباشر: ارتفع سهم شركة "آبل" بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مستوى قياسي جديد.

وتٌضاف مكاسب سهم الشركة الأمريكية اليوم لارتفاع حاد تجاوز 88 بالمائة في العام الماضي.

ودفعت المكاسب آبل لتصبح أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية والتي وصلت إلى 1.3 تريليون دولار بعدما تجاوزت "مايكروسوفت" التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار.

ويواصل سهم "آبل" أداءه القوي مع التفاؤل حيال الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات بأن "آيفون 5G" سوف يقدم الدعم للسهم.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم آبل بنحو 1.4 بالمائة إلى 297.92  دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
 

مباشر (اقتصاد)

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