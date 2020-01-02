الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات 2020 عند مستويات قياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الجزئية.

وارتفعت أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بنحو 0.7 بالمائة لكل منهما، ليكونا الأفضل أداءً في "وول ستريت".

وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم جراء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يُوقع الصفقة التجارية الجزئية مع الصين في منتصف الشهر الجاري.

كما ارتفعت معنويات المستثمرين أيضاً مع إعلان البنك المركزي الصيني تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في مسعى لتوفير المزيد من السيولة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أكبر مكاسب سنوية في 6 سنوات خلال العام الماضي، في عام سعيد للأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 127 نقطة تقريباً إلى مستوى 28665 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3248 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 9053.8 نقطة وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.768.