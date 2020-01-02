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محدث.. الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويربح 11 دولاراً

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محدث.. الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويربح 11 دولاراً محدث.. الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويربح 11 دولاراً

مباشر: عززت الذهب مكاسبها لنحو 11 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة وترقب التطورات التجارية.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع إعلان بيانات اقتصادية تشير إلى تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً للتوقعات.

وفي وقت مبكر من التعاملات، استفاد المعدن من اقتراب الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في ستة أشهر وسط مراهنات على أن حالة تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على نظرائه في الدول المتقدمة قد تكون وصلت إلى النهاية.

وكان المستثمرون يقبلون على الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية بفضل تفوق أداء الولايات المتحدة مقارنة بنظرائه في أوروبا وآسيا.

ويترقب المتداولون في الأسواق تطورات الأوضاع التجارية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين سيتم توقيعها في غضون أسبوعين في البيت الأبيض.

وبحلول الساعة 2:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى مستوى 1530.30 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.07 دولار ليصل إلى مستوى 1528.36 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 96.79، لكنه لايزال قريب من أدنى مستوياته في 6 أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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