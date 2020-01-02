"تداول" تُعلن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وجاء مجلس إدارة "تداول" وفقا لبيان لها، كالتالي:

1. سارة بنت جماز السحيمي.

2. يزيد بن عبدالرحمن الحميد.

3. خالد بن عبدالله الحصان.

4. هاشم بن عثمان الحقيل.

5. سبتي بن سليمان السبتي.

6. يوسف بن عبدالله البنيان

7. رانيا بنت محمود نشار.

8. إكسافير روليت.

9. مارك مايكبيس.

وأعربت "تداول" عن تقديرها لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم وإسهامهم الفعّال فيما حققته الشركة من إنجازات خلا ل فترة عضويتهم.

كان مجلس الوزراء السعودي وافق في فبراير/ شباط 2017 على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، من 9 أعضاء، هم عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري.

كما ضم المجلس حينئذ، علي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، وخالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).

وجرى حينئذ انتخاب سارة السحيمي كرئيس لمجلس إدارة "تداول" كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، في 14 يناير 2014، على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات، وتم انتخاب خالد بن إبراهيم الربيعة رئيساً لمجلس إدارة "تداول".

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