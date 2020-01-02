تقرير: "تسلا" تبدأ تسليم الدفعة الثانية لسيارتها الصينية الثلاثاء المقبل

مباشر: ذكر تقرير أن شركة "تسلا" ستبدأ في تسليم الدفعة الثانية للسيارات "موديل 3" المصنعة في الصين يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل للشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربية، اليوم الخميس، أن "تسلا" ستبدأ تسليم السيارات المصنعة في "شنغهاي" الصينية للعملاء يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الممثل إن العملاء ليسوا من موظفي "تسلا" والذين تلقوا المجموعة الأولى من "موديل 3 " صيني الصنع يوم الإثنين الماضي.

وتهدف شركة تسلا إلى إنتاج 250 ألف سيارة سنويًا بعد إضافة موديل "واي" في المرحلة الأولية.

ويبلغ سعر السيارة المصنعة في الصين 355.8 ألف يوان (50 ألف دولار أمريكي) قبل الدعم.

وعند نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، ارتفع سهم شركة " تسلا" بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 418.33 دولار.