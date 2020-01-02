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تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

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تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت إلى 222 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر/كانون الأول، مقابل 224,000 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل مستوى 222 ألف طلب خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فسجلت ارتفاعاً إلى 233.250 ألف طلب، بزيادة 4750 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فقد زادت 5 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي 21 ديسمبر/كانون الاول لتصل عند مستوى 1.728 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 96.680.

مباشر (اقتصاد)

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